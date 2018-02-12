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Deniz kabardı

Deniz kabardı
Bugüne kadar neredeyse tüm sevgilileriyle kavgalı bir şekilde ayrılan Deniz Akkaya, bu geleneğini bozmadı. Gökmen Şeynova'yla 7 aylık ilişkisi geçtiğimiz ay biten Akkaya, "Biz dostça ayrıldık" dese de gerçeği kendisi ortaya çıkardı.


Ayrılığın ardından Şeynova'yı takipten çıkaran 40 yaşındaki sunucu, önceki gün "Takipten çıkardığım kişiler, beni takipten çıkarırsa sevinirim" diye manidar bir mesaj paylaştı. Bunu gören eski aşkı da Akkaya'yı takibi bıraktı.
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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