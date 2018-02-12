Deniz kabardı

Bugüne kadar neredeyse tüm sevgilileriyle kavgalı bir şekilde ayrılan Deniz Akkaya, bu geleneğini bozmadı. Gökmen Şeynova'yla 7 aylık ilişkisi geçtiğimiz ay biten Akkaya, "Bizdostça ayrıldık" dese de gerçeği kendisi ortaya çıkardı.
Ayrılığın ardından Şeynova'yı takipten çıkaran 40 yaşındaki sunucu, önceki gün "Takipten çıkardığımkişiler, beni takipten çıkarırsasevinirim" diye manidar bir mesaj paylaştı. Bunu gören eski aşkı da Akkaya'yı takibi bıraktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.