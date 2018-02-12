Barıştılar

Küs olduğu Ebru Gündeş'ezeytin dalı uzatan SerdarOrtaç, muradına erdi.Ortaç, önceki akşam Günay'daGündeş'i dinledi. 2014'te küstüğüGündeş'le barışmak için çabalayanpopçu, son çare olarak kendisininde prodüktörlüğünü yapan HüseyinEmre'yi devreye soktu. Gündeş,sahneye çıktığı ilk anlarda SerdarOrtaç'ı görmezden geldi. Misafirşarkıcıları sahneye davet edenGündeş, Ortaç'ı çağırmayıncaduruma Hüseyin Emre el koydu.
ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ Ünlü prodüktör "Huysuzoğlumla, sevgili kızımıbarıştıralım mı?" deyince Gündeş,"Serdar Ortaç'a kocaman alkışistiyorum" diyerek popçuyusahneye çağırdı. "Bizi dargınzannediyorlar. Biz küs müyüz?"diyen Ortaç'ın bu sözlerine ünlüsanatçı "Değilmişiz" diye manidarbir cevap verdi. Popçu, daha sonradizlerinin üzerine çöküp "'Bilsemki'yi beraber söyleyelim" deyinceGündeş, "En önemli şeyin sağlıkolduğunu en iyi bilenlerdenbiriyim. Dolayısıyla sana hayırdeme şansım yok" yanıtını verdi.
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Afferin ula Serdar...Maşallah.
Bu baris cok güzel baslamis ve karsiligini bulmus. Her iki tarfida kutluyor, diger darginlara örnek olmasini diliyorum.
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