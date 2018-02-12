;
Yol Durumu
  1. Kayhan sınıfta kaldı
  2. Atlara fısıldadı

Barıştılar

, önceki gün barışmak için kırk takla attığı ’in inadını kırdı. Gündeş’i Günay’da dinlemeye giden ünlü popçu, gece sonunda 4 yıllık dargınlığa nokta koydu!

Barıştılar
Küs olduğu Ebru Gündeş'e zeytin dalı uzatan Serdar Ortaç, muradına erdi. Ortaç, önceki akşam Günay'da Gündeş'i dinledi. 2014'te küstüğü Gündeş'le barışmak için çabalayan popçu, son çare olarak kendisinin de prodüktörlüğünü yapan Hüseyin Emre'yi devreye soktu. Gündeş, sahneye çıktığı ilk anlarda Serdar Ortaç'ı görmezden geldi. Misafir şarkıcıları sahneye davet eden Gündeş, Ortaç'ı çağırmayınca duruma Hüseyin Emre el koydu.


ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ
Ünlü prodüktör "Huysuz oğlumla, sevgili kızımı barıştıralım mı?" deyince Gündeş, "Serdar Ortaç'a kocaman alkış istiyorum" diyerek popçuyu sahneye çağırdı. "Bizi dargın zannediyorlar. Biz küs müyüz?" diyen Ortaç'ın bu sözlerine ünlü sanatçı "Değilmişiz" diye manidar bir cevap verdi. Popçu, daha sonra dizlerinin üzerine çöküp "'Bilsem ki'yi beraber söyleyelim" deyince Gündeş, "En önemli şeyin sağlık olduğunu en iyi bilenlerden biriyim. Dolayısıyla sana hayır deme şansım yok" yanıtını verdi.


Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
Mehdi Mehdi

Afferin ula Serdar...Maşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 11:22
&#214;mer Ömer

Bu baris cok güzel baslamis ve karsiligini bulmus. Her iki tarfida kutluyor, diger darginlara örnek olmasini diliyorum.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 04:29
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar