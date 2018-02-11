Demet Şener açtı ağzını yumdu gözünü!

Kendisini aldattığı iddiasıyla İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Sener, olay açıklamalarına devam ediyor. Önceki gün soruları yanıtlayan Şener'in hedefinde yine Edvina Sponza vardı. Eylül 2016'da Sponza'nın kendisine İbrahim Kutluay'la çekilmiş fotoğraflarını gönderdiğini söyleyen Şener, o dönem yaşadıklarını şöyle dile getirip sosyetik yogacıyı iğneledi:



'O KADIN DA SUÇLU'



"Bu ilişkiyi öğrendikten sonra davayı açtım. Fotoğrafları gördüğümde kendimi çok kötü hissettim, çok yaralandım. Hele ki bir böyle bir şeyin başka bir kadın tarafından yapılması çok üzücü. Sadece İbrahim değil, o kadın da suçlu."



BÜYÜK DAVA 6 MART'TA



Sözlerini "Ben evliliğimi bitirecek bir şey yapmadım. Vicdanım çok rahat" diye sürdüren Şener, şu açıklamasıyla da açtığı 500 bin TL'lik 'ikinci kadın' davasının peşini bırakmayacağını kanıtladı:

"Karşı tarafa açılmış davada 6 Mart'ta şahitler dinlenecek. Delilleri daha önce bana kendisi gönderdiği için yasal olarak bunları da mahkemeye sunacağım."

Bu arada aşka küsmediğini de söyleyen sunucu, "Büyük konuşmayayım ama bir daha evlenmeyi düşünmüyorum" dedi.

DEĞSEYDİ BARİ

Sponza'nın Kutluay'la yaşadığı yasak aşktan kendisini bilerek haberdar ettiğini iddia eden Şener "Keşke değseydi! Ortada bir şey de yok, maalesef iki aile de dağıldı" diyerek ikiliye ateş püskürdü.





Aydın HAMZA