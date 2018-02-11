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Aşkman!

48 yaşındaki , “Bana hiç sürpriz yapmıyor” diyen eşi ’ı şoke etti. Ortaç, eşinin arabasına farklı dillerde yazdığı “Seni Seviyorum” notlarını yapıştırdı. Bunu gören Chloe ise havalara uçtu...

Popçu Serdar Ortaç, önceki gün yaptığı sürprizle eşi Chloe Loughnan'ın ayaklarını yerden kesti. Ortaç, son günlerde "Bana hiç sürpriz yapmıyorsun" diye sitem eden İrlandalı model eşini yaptığı jestle mest etti. Eşiyle İstinye'ye giden şarkıcı, Chloe alışveriş yaparken boş durmadı.

Ortaç, eşinin arabasına farklı dillerde sevgi sözcükleri yazılı notlar yapıştırarak duygusal yönünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Afferin ula Serdar...Maşallah.Eşine kıymet,değer verene Biz de kıymet veririz.

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cevapla 11.02.2018 11:49
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