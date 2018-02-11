Popçu Serdar Ortaç, önceki gün yaptığı sürprizle eşi Chloe Loughnan'ın ayaklarını yerden kesti. Ortaç, son günlerde "Bana hiç sürpriz yapmıyorsun" diye sitem eden İrlandalı model eşini yaptığı jestle mest etti. Eşiyle İstinye'ye giden şarkıcı, Chloe alışveriş yaparken boş durmadı.
Ortaç, eşinin arabasına farklı dillerde sevgi sözcükleri yazılı notlar yapıştırarak duygusal yönünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Aşkman!
48 yaşındaki Serdar Ortaç, “Bana hiç sürpriz yapmıyor” diyen eşi Chloe Loughnan’ı şoke etti. Ortaç, eşinin arabasına farklı dillerde yazdığı “Seni Seviyorum” notlarını yapıştırdı. Bunu gören Chloe ise havalara uçtu...
Popçu Serdar Ortaç, önceki gün yaptığı sürprizle eşi Chloe Loughnan'ın ayaklarını yerden kesti. Ortaç, son günlerde "Bana hiç sürpriz yapmıyorsun" diye sitem eden İrlandalı model eşini yaptığı jestle mest etti. Eşiyle İstinye'ye giden şarkıcı, Chloe alışveriş yaparken boş durmadı.
Etiketler: chloe loughnan , serdar ortaç
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Gazete
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Afferin ula Serdar...Maşallah.Eşine kıymet,değer verene Biz de kıymet veririz.
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