Sanatsal Hadise

AilesiyleParis'te olan Hadise,hem gardrobunuyeniledi hem desanat koleksiyonunayeni eserler kattı.Geçtiğimiz aylardaRichard Orlinski'ninbir heykelini alanHadise, önceki günde Fransız sanatçınıngalerisine gitti.
Daha öncealdığı goril heykeliiçin 40 bin euroödeyen güzel şarkıcı,şimdi de 3 ayrıheykel satın alarakkoleksiyonunugenişletti. Hadise'yebu sanat alışverişi deyaklaşık 250 binTL'ye mal oldu...
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aklın yerinde mi Hadise...
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