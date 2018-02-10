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Sanatsal

Sanatsal Hadise
Ailesiyle Paris'te olan Hadise, hem gardrobunu yeniledi hem de sanat koleksiyonuna yeni eserler kattı. Geçtiğimiz aylarda Richard Orlinski'nin bir heykelini alan , önceki gün de Fransız sanatçının galerisine gitti.



Daha önce aldığı goril heykeli için 40 bin euro ödeyen güzel şarkıcı, şimdi de 3 ayrı heykel satın alarak koleksiyonunu genişletti. Hadise'ye bu sanat alışverişi de yaklaşık 250 bin TL'ye mal oldu...
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mhdi Mhdi

aklın yerinde mi Hadise...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.02.2018 11:40
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