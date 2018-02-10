Rekortmen dizi

Atv'nin bu sene yayın hayatına başlayan ve kısa sürede milyonların sevgilisi olan dizisi 'Sen AnlatKaradeniz', rekorları alt üst etti. Çarşamba akşamı yayınlanan dizinin 3. bölümü Tüm Kişiler'de yüzde 18,44izlenme oranı ve yüzde35,77 izlenme payı aldı.
Türk televizyon tarihinde 2012'den bu yana, geçen Çarşamba akşamına kadar 10bin 717 dizi bölümü yayınlandı. 'Sen AnlatKaradeniz', son 6 yıl içerisinde tüm kişilerde yüzde 18,44 izlenmeoranıyla tüm dizileri geride bıraktı!
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