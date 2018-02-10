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Rekortmen dizi

Rekortmen dizi
Atv'nin bu sene yayın hayatına başlayan ve kısa sürede milyonların sevgilisi olan dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', rekorları alt üst etti. Çarşamba akşamı yayınlanan dizinin 3. bölümü Tüm Kişiler'de yüzde 18,44 izlenme oranı ve yüzde 35,77 izlenme payı aldı.

Türk televizyon tarihinde 2012'den bu yana, geçen Çarşamba akşamına kadar 10 bin 717 dizi bölümü yayınlandı. 'Sen Anlat Karadeniz', son 6 yıl içerisinde tüm kişilerde yüzde 18,44 izlenme oranıyla tüm dizileri geride bıraktı!

Etiketler:
  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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