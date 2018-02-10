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Onlara her gün 14 Şubat

Onlara her gün 14 Şubat
Güzel oyuncu Bensu Soral ile sevgilisi Hakan Baş, önceki akşam Saffet Ulusoy'un evindeki doğum günü partisinden çıkarken görüntülendi. '' planı sorulan Soral, "Bizim için her gün 14 Şubat. 18 Şubat neyse 14 Şubat da aynı" cevabını verdi.

Doğan SAVAŞ
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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