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Dertleşme saati

Dertleşme saati
Geçtiğimiz aylarda 6 yıllık eşi Metin Yüncü'den boşanan Songül Karlı, önceki akşam şarkıcı Devran İskender'le Nişantaşı'ndaydı. TV projesi için hazırlandıklarını söyleyen Karlı, "Kardeşimle dertleştik" dedi.
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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