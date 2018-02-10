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Çifte kutlama

Çifte kutlama
Aranjör Ozan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ve eşi Ece Doğulu önceki akşam Levent'teki L'assiette adlı mekanda birlikte doğum gününü kutladı. 30. yaşını kutlayan , 1 gün sonra doğum günü olan kayınvalidesi Serpil Doğulu'ya sürpriz yaptı. Ece Doğulu, doğum günü pastasını kayınvalidesiyle birlikte kesti.

Doğan SAVAŞ
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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