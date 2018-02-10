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Aşka geldiler

Aşka geldiler
Bu yaz evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ile Murat Boz aşkı, dolu dizgin devam ediyor. Boz'un Yeniköy'deki evinde yaşayan çift, önceki akşam ev hallerini gözler önüne serdi.



Kanepede çektikleri selfie'yi ayrı ayrı instagram hesaplarından paylaşan güzel oyuncu ile ünlü popçu, fotoğraflarıyla büyük beğeni topladı.

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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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