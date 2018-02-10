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Alkışlar Müzeyyen’e

Alkışlar Müzeyyen’e
Türk müziğinin efsane sesi Müzeyyen Senar'ın hayatından kesitler ve iz bırakan şarkıların yer aldığı 'Müzeyyen' müzikali, sanatçının 3. ölüm yıldönümünde sahnelendi. Senar'ı, "Kızım" dediği Şevval Sam canlandırdı.

Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği müzikal sonunda seyirciye sürpriz yapıldı. Sahneye davet edilen efsane sanatçının kızı Feraye Işıl, 'Feraye' şarkısını seslendirdi. Işıl, seyirciden büyük alkış aldı.
  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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