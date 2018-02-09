Temkinli Şahan

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın yeni filmi 'Kayhan', önceki akşam Kanyon'da görücüye çıktı. Galayaeşi Selin Hanım'la gelen komedyeni dostları yalnız bırakmadı. 'Recepİvedik' serileriyle rekor kıran Gökbakar, Kayhan için temkinli konuştu. Yeni filminden 'Recepİvedik'teki kadar büyükbaşarılar beklemediğini söyleyen Gökbakar, "Herfilmin kendine görekısmeti oluyor" dedi. Komedyen, gişeyi dert etmediğini de dile getirdi.
Kız bebek bekledikleri konuşulan Düzyatan çifti de galadaydı.
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