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Temkinli Şahan

, merakla beklenen filmi ‘Kayhan’ı önceki akşam beğeniye sundu. Recep İvedik’le rekor kıran Şahan, bu kez iddialı konuşmadı...

Temkinli Şahan
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın yeni filmi 'Kayhan', önceki akşam Kanyon'da görücüye çıktı. Galaya eşi Selin Hanım'la gelen komedyeni dostları yalnız bırakmadı. 'Recep İvedik' serileriyle rekor kıran Gökbakar, Kayhan için temkinli konuştu.
Yeni filminden 'Recep İvedik'teki kadar büyük başarılar beklemediğini söyleyen Gökbakar, "Her filmin kendine göre kısmeti oluyor" dedi. Komedyen, gişeyi dert etmediğini de dile getirdi.


Kız bebek bekledikleri konuşulan Düzyatan çifti de galadaydı.


Doğan SAVAŞ
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