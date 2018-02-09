;
Yol Durumu
  1. Lopez de aldatıldı
  2. Brad’in 'Pitt'iği anlar

Satanist Mariah

Satanist Mariah
Ünlü yıldız Mariah Carey'nin başı, ablası yüzünden yine dertte. Geçtiğimiz yıllarda fuhuş suçuyla tutuklanan abla Allison Carey, bu kez de ünlü şarkıcının küçükken anneleri tarafından satanist ayinlere götürüldüğünü açıkladı.
Doğup büyüdükleri Long Island'daki tarihi bir şatoda düzenlenen satanist ayinlere kardeşiyle gidip hayvanlara işkence yaptıklarını söyleyen Allison Carey, ekledi: "Annem bizi baştan aşağıya simsiyah giydirirdi. Bizi birkaç kere şeytana taptırdı."
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar