Satanist Mariah

Ünlü yıldız MariahCarey'nin başı, ablasıyüzünden yine dertte.Geçtiğimiz yıllarda fuhuşsuçuyla tutuklanan ablaAllison Carey, bu kez de ünlüşarkıcının küçükken anneleritarafından satanist ayinleregötürüldüğünü açıkladı. Doğup büyüdükleri LongIsland'daki tarihi bir şatodadüzenlenen satanist ayinlerekardeşiyle gidip hayvanlaraişkence yaptıklarını söyleyenAllison Carey, ekledi: "Annembizi baştan aşağıya simsiyahgiydirirdi. Bizi birkaç kereşeytana taptırdı."
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