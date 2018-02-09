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Parkta antrenman

Parkta antrenman
Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic, önceki gün kızlarıyla Kuruçeşme Parkı'ndaydı. Futbolcu, eşi Jelena Karleusa'nın konser için Sırbistan'da olduğunu söyledi. Kızlarıyla oyunlar oynayan Tosic, bir yandan da antrenman yaptı.


Aydın HAMZA
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