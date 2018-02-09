;
Yol Durumu
  1. Benimle evlenir misin?
  2. Hamile İrem

Özgüvenini konuşturdu

Özgüvenini konuşturdu
Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Eliz Sakuçoğlu, yine kural bozmadı. Ünlü stil danışmanı, önceki gün gittiği bir güzellik merkezinde cilt bakımı yaptırdı.


Yüzünde kil maskesi, üzerinde bornozla selfie çeken Sakuçoğlu, bu halini instagram'da paylaşarak özgüvenini konuşturdu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar