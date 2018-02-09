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Nefes kesti

Ekranda Karadeniz fırtınası... atv’nin dizisi ‘, önceki akşamki bölümüyle yine reytinglerin zirvesindeydi. Dizinin finaline Nefes’in silaha sarıldığı anlar damgasını vurdu

Nefes kesti
ATV'nin yeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Nefes kesen senaryosu ve muhteşem oyuncu kadrosuyla ilk günden beri adından söz ettiren dizi, önceki akşam ekrana gelen 3. bölümüyle de zirvedeydi. Çarşamba akşamına damgasını vuran atv'nin iddialı dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', Tüm Kişiler'de yüzde 18,44 izlenme oranı ve yüzde 35,77 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Milyonları ekrana kilitleyen dizinin başarısı bununla sınırlı kalmadı. Dizinin bölüm etiketi de Twitter'da en çok konuşulanlar listesine birinci sıradan girdi!

ŞİMDİDEN FENOMEN
Fenomen dizi, para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor. Karadeniz'in eşsiz doğasında çekilen dizide; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, ve rol alıyor.


Ünlü isimlerin de müdavimi olduğu diziyi Ceren Kaplakarslan ve Ece Erken ilgiyle izliyor.
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