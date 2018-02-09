Nefes kesti

ATV'ninyeni dizisi 'SenAnlat Karadeniz',ekranlarda fırtınalarestirmeye devam ediyor. Nefeskesen senaryosu ve muhteşemoyuncu kadrosuyla ilk gündenberi adından söz ettiren dizi,önceki akşam ekrana gelen 3.bölümüyle de zirvedeydi.Çarşamba akşamına damgasınıvuran atv'nin iddialı dizisi 'SenAnlat Karadeniz', Tüm Kişiler'deyüzde 18,44 izlenme oranıve yüzde 35,77 izlenme payıalarak 100 program arasındabirinci oldu. Milyonları ekranakilitleyen dizinin başarısı bununlasınırlı kalmadı. Dizinin bölümetiketi de Twitter'da en çokkonuşulanlar listesine birincisıradan girdi!
ŞİMDİDEN FENOMEN Fenomen dizi, para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor. Karadeniz'in eşsiz doğasında çekilen dizide; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman rol alıyor.
Ünlü isimlerin de müdavimi olduğu diziyi Ceren Kaplakarslan ve Ece Erken ilgiyle izliyor.
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