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  1. Yüzük yüzünü güldürdü
  2. Aşk adamı

Maço bakışı

Maço bakışı
Geçtiğimiz günlerde Endonezya'nın gözde adası Bali'de tatil yapan Begüm Birgören, önceki gün evine döndü. Güzel oyuncu, tatile giderken yanında götürmediği kedisi 'Jedi' ile bol bol hasret giderdi.


Birgören'in mıncıklayarak sevdiği Chartreux cinsi kedisinin bu durumdan hiç de memnun olmadığı ise gözlerinden okunuyor gibiydi…
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