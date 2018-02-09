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Kurt zirvede çıktı

Kurt zirvede çıktı
Popçu Demet Akalın'ın işadamı eşi Okan Kurt, DJ'liği sevdi. Kurt, önceki gün Çilek Uludağ'ın DJ kabinindeydi. Ünlü işadamı, performansıyla da tam not aldı. Bu arada geçtiğimiz yaz başladığı DJ'liği profesyonel olarak sürdüren Kurt, şimdiden 20 anlaşmaya imza attı.
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