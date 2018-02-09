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Hamile İrem

Hamile İrem
Her fırsatta anne olmak istediğini söyleyen İrem Derici, hayaline kavuştu! Türk Pop Müziği'nin yeni nesil starı Derici, 14 Şubat'ta çıkaracağı yeni single'ı 'Hadi Gel'in klibinde, hamile bir kadının evde yaşadıklarını canlandırdı. Hayranları, 'ye hamileliği yakıştırdı.


Derici'nin merakla beklenen klibi, 14 Şubat'ta görücüye çıkıyor.
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