;
Yol Durumu
  1. Temkinli Şahan
  2. Hande patlaması

Benjamin Sertab

, önceki akşam Ataşehir Water Garden’daki Das Das’ta konser verdi.

Benjamin Sertab
Erener, şarkılarının yanı sıra yıllara meydan fiziğiyle de tam not aldı. 53 yaşındaki popçunun hayranları, sanatçı için "Benjamin Sertab" yorumu yaptı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar