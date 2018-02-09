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Aşk adamı

Aşk adamı
Adriana Lima'nın gönlünü çalarak Türk erkeklerinin idolü olan Metin Hara, önceki günkü paylaşımıyla 'aşk adamı' olduğunu kanıtladı. Hara, "Kadınları tavlama adlı bir kitap yaz, milyonlar satmazsa adam değilim" diyen bir takipçisine şu karşılığı verdi:
"Erkekler, kadınları 'tavlanacak' mahluklar olarak görmek yerine kendilerini aşka layık olmaya adamalı. Kadınlar ise birbirlerine kadınlıkları üzerinden zorbalık yapmayı bırakmalı. Bu şekilde, kadınlara 'sahip olmak' yerine onlara şiddeti azaltabiliriz."
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