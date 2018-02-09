Adriana Lima'nın gönlünü çalarak Türk erkeklerinin idolü olan Metin Hara, önceki günkü paylaşımıyla 'aşk adamı' olduğunu kanıtladı. Hara, "Kadınlarıtavlama adlı bir kitap yaz, milyonlarsatmazsa adam değilim" diyen bir takipçisine şu karşılığı verdi: "Erkekler, kadınları 'tavlanacak'mahluklar olarak görmek yerinekendilerini aşka layık olmayaadamalı. Kadınlar ise birbirlerine kadınlıkları üzerinden zorbalık yapmayı bırakmalı. Bu şekilde, kadınlara 'sahip olmak' yerine onlara şiddeti azaltabiliriz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.