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'de sürpriz

ABDde sürpriz
Kariyerine 'de devam eden Didem Soydan, New York'ta sürprizle karşılaştı. Önceki akşam taksi çağıran model, Türk şoförün aracına bindiğinde 'Kurtlar Vadisi' dizisinin müziğini duyunca şaştı kaldı. Soydan, bu anın videosunu da instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.
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