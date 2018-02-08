Tuvale döndü

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Kızlarının suyla çıkabilen boyalarla yüzüne şekiller çizdiği Özilhan, adeta çocukluğuna döndü. Yasemin Hanım, bu eğlenceli anları da instagram'da paylaşıp yüzleri gülümsetti.
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