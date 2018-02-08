Dünyanın en gözde modellerinden Adriana Lima ile Metin Hara'nın geçtiğimiz yaz başlayan ve tüm dünyada olay yaratan aşkı, doludizgin sürüyor. Önceki gün Miami sokaklarında görüntülenen ikili, romantik anlar yaşadı. Saatler boyu el ele yürüyen Brezilyalı model ile Hara, bir ara durup meraklıbakışlara aldırmadan dudak dudağa öpüştü. Metin Hara, Adriana Lima'nın eteklerinin rüzgarda uçuşmasınıönlemek için de her Türk erkeği gibi eliyle aşkının elbisesini tuttu. Birlikte dondurmakeyfi yapan aşıklar, daha sonra Victoria's Secret meleğinin Miami'deki evine gitti. Daha önce de Metin Haraiçin mutfağa girip elleriyleyemek yapan Adriana Lima, bu kez baklava yaptı. Bu arada Türk lezzetlerine olan düşkünlüğüyle bilinen 36 yaşındaki modelin baklava yapması ve kilo almış halleri, "Adriana, hamile mi?" dedikodularını da beraberinde getirdi.
TÜRKYAZARFRİKİĞEEL ATTI! Metin Hara, güzel modelin eteğinin rüzgardan açılıp frikik vermesine işte böyle engel oldu.
Türk yemeklerini çok seven Brezilyalı model, elleriyle baklava yapıp bunu da instagram'da paylaştı.
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bu adamın bu kadınla aşk ilişkisi olduğuna inanmıyorum
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