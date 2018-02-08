;
Yol Durumu
  1. Muhteşem dostluk
  2. Alişan’la nabzı atıyor

Tatlı aşk

ile , önceki gün Miami sokaklarında romantik anlar yaşadı. Hara’dan hamile olduğu iddia edilen Brezilyalı model, eve gittiğinde ise aşkına baklava yaptı!

Tatlı aşk
Dünyanın en gözde modellerinden Adriana Lima ile Metin Hara'nın geçtiğimiz yaz başlayan ve tüm dünyada olay yaratan aşkı, doludizgin sürüyor. Önceki gün Miami sokaklarında görüntülenen ikili, romantik anlar yaşadı. Saatler boyu el ele yürüyen Brezilyalı model ile Hara, bir ara durup meraklı bakışlara aldırmadan dudak dudağa öpüştü. , 'nın eteklerinin rüzgarda uçuşmasını önlemek için de her Türk erkeği gibi eliyle aşkının elbisesini tuttu. Birlikte dondurma keyfi yapan aşıklar, daha sonra Victoria's Secret meleğinin Miami'deki evine gitti. Daha önce de Metin Hara için mutfağa girip elleriyle yemek yapan Adriana Lima, bu kez baklava yaptı. Bu arada Türk lezzetlerine olan düşkünlüğüyle bilinen 36 yaşındaki modelin baklava yapması ve kilo almış halleri, "Adriana, hamile mi?" dedikodularını da beraberinde getirdi.


TÜRK YAZAR FRİKİĞE EL ATTI!
Metin Hara, güzel modelin eteğinin rüzgardan açılıp frikik vermesine işte böyle engel oldu.


Türk yemeklerini çok seven Brezilyalı model, elleriyle baklava yapıp bunu da instagram'da paylaştı.
Etiketler: ,
  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
SOn osmanlı yandım ali SOn osmanlı yandım ali

bu adamın bu kadınla aşk ilişkisi olduğuna inanmıyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 08:50
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar