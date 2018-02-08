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Seslerini duyun

Seslerini duyun
Sosyetik işadamı Aytek Şavkan'dan boşandıktan sonra Lübnan asıllı Rony Seikaly ile evlenen Martha Graeff, önceki gün eşinin memleketine gitti. Bekaa Vadisi'ndeki Suriyeli mültecilerin kampını ziyaret eden güzel model, bu kareyi paylaşıp "Bu miniklerin seslerine kulak verin" dedi.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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