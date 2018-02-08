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Şeker gibi yardım

Şeker gibi yardım
Selin Şekerci, önceki gün yaptığı paylaşımıyla 4 kadının çocuklarının tedavisi için göğüslediği mücadeleyi gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu; Antalya, Ankara, İzmir ve İstanbul'da yaşayan ve fiziksel engelli çocuklarının tedavisi için evlerinden sarma siparişi alan kadınların hikayesinden takipçilerini de haberdar etti.
Bu kadınlardan biriyle geçtiğimiz yıl tanışan Şekerci, sarma siparişi vererek de onlara destek olduğunu söyledi. Oyuncu, herkesi de bu fedakar annelere yardım eli uzatmaya çağırdı.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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