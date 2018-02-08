Şeker gibi yardım

Selin Şekerci, önceki gün yaptığı paylaşımıyla 4 kadının çocuklarınıntedavisi için göğüslediği mücadeleyi gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu; Antalya,Ankara, İzmir ve İstanbul'da yaşayan ve fiziksel engelli çocuklarının tedavisi için evlerinden sarma siparişi alan kadınların hikayesinden takipçilerini de haberdar etti. Bu kadınlardan biriyle geçtiğimiz yıl tanışan Şekerci, sarma siparişi vererek de onlaradestek olduğunu söyledi. Oyuncu, herkesi de bufedakar annelereyardım eliuzatmaya çağırdı.
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