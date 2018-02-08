Gezginci Azur

Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğlunu konserlerine dahi götüren Gülşen, önceki gün ailesiyle Bebek'teydi. Eşi Ozan Çolakoğlu ve minik oğlu Azur Benan'la aracının içinde görüntülenen şarkıcı, provaya gittiklerini söyledi. Popçu, ikinci çocuk düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:
Gülşen, Tarkan'ın da çocuk sahibi olmak için can attığını söyledi.
"Şu an ikinci bebeği düşünmek içinyanlış zaman olur. Zaten çocuğun sayısıdeğil, doğru evlat yetiştirmek önemli." Bu esnada arka koltukta Filipinli bakıcısıyla oturan Azur'un mikrofona doğru uzanması da annesi ile babasını güldürdü.
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