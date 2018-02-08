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Gezginci Azur

Gezginci Azur
Geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğlunu konserlerine dahi götüren Gülşen, önceki gün ailesiyle Bebek'teydi. Eşi Ozan Çolakoğlu ve minik oğlu Azur Benan'la aracının içinde görüntülenen şarkıcı, provaya gittiklerini söyledi. Popçu, ikinci çocuk düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:


, Tarkan'ın da çocuk sahibi olmak için can attığını söyledi.

"Şu an ikinci bebeği düşünmek için yanlış zaman olur. Zaten çocuğun sayısı değil, doğru evlat yetiştirmek önemli." Bu esnada arka koltukta Filipinli bakıcısıyla oturan Azur'un mikrofona doğru uzanması da annesi ile babasını güldürdü.


Aydın HAMZA
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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