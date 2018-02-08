Deniz coştu

atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya HükümdarOlmaz'ın başrol oyuncusu DenizÇakır, setlerdeki başarısını tiyatro sahnesinde de sürdürüyor. 'Beyaz' isimli tiyatro oyunu için Derya Alabora ile bir araya gelen Çakır, önceki gün ArtıSahne'de basının karşısına geçti. İki kız kardeşin hikayesinin anlatıldığı oyununun tanıtımında oyuncular, enerjileriyle şimdiden alkış aldı.
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