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Deniz coştu

Deniz coştu
atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Deniz Çakır, setlerdeki başarısını tiyatro sahnesinde de sürdürüyor. 'Beyaz' isimli tiyatro oyunu için ile bir araya gelen Çakır, önceki gün ArtıSahne'de basının karşısına geçti. İki kız kardeşin hikayesinin anlatıldığı oyununun tanıtımında oyuncular, enerjileriyle şimdiden alkış aldı.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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