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Amine’den 'Mesut' bakış

Amine’den Mesut bakış
Amine Gülşe ile Mesut Özil'in İstanbul romantizmi sürüyor. Güzel oyuncu, önceki akşam nişanlısına hayranlıkla bakarken verdiği bu pozu instagram'da paylaşıp aşkını gözler önüne serdi.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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