Alişan’la nabzı atıyor

Şarkıcı Alişan, önceki akşam BuseVarol'la ailesinibuluşturdu. Sanatçı,annesi ve aşkıylaArnavutköy'de yemekyedi. Alişan, Varol'unboynundaki kolyeiçin "A harfininneyi simgelediğibelli zaten. Nabız kolyesini de annemhediye etti. Buse'nin nabzı Alişaniçin atıyor" diye espri yaptı.
Ünlü şarkıcı, aşkıyla gittiğiFenerbahçe maçı için de "Bir dahaBuse'yi maça götürmeyeceğim.Uğursuz geldi" diyerek güldürdü.Şarkıcı, Varol'la düet yapabileceğini desöyledi.
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