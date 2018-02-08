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’la nabzı atıyor

Alişan’la nabzı atıyor
Şarkıcı , önceki akşam Buse Varol'la ailesini buluşturdu. Sanatçı, annesi ve aşkıyla Arnavutköy'de yemek yedi. Alişan, Varol'un boynundaki kolye için "A harfinin neyi simgelediği belli zaten. Nabız kolyesini de annem hediye etti. Buse'nin nabzı Alişan için atıyor" diye espri yaptı.


Ünlü şarkıcı, aşkıyla gittiği Fenerbahçe maçı için de "Bir daha Buse'yi maça götürmeyeceğim. Uğursuz geldi" diyerek güldürdü. Şarkıcı, Varol'la düet yapabileceğini de söyledi.


Doğan SAVAŞ
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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