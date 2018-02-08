Ağır mesaj

Birçok sosyal sorumluluk projesine verdiği destekle takdir toplayan ÖzbenÖnal'dan televizyoncu Acun Ilıcalı ile eşi ŞeymaSubaşı'na sert mesaj… Önal, Survivor için gönderilecek mesajların kanserli çocuklar yararına kurulan LÖSEV'e gönderilmesi gerektiğini söyleyip ekledi:
"Acun'un programı Survivor'a göndereceğiniz SMS'leri LÖSEV'e gönderin. Acun yaşayacağına, Şeyma20 bin dolara cüzdan alıpinstagram'da hava atacağınabir canımız, bir evladımızyaşasın." Özben Önal'ın instagram'da kısa sürede yayılan mesajı üzerine gözler Ilıcalı çiftine çevrildi...
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