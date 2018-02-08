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Ağır mesaj

Ağır mesaj
Birçok sosyal sorumluluk projesine verdiği destekle takdir toplayan Özben Önal'dan televizyoncu Acun Ilıcalı ile eşi Şeyma Subaşı'na sert mesaj… Önal, Survivor için gönderilecek mesajların kanserli çocuklar yararına kurulan 'e gönderilmesi gerektiğini söyleyip ekledi:




"Acun'un programı Survivor'a göndereceğiniz SMS'leri LÖSEV'e gönderin. Acun yaşayacağına, Şeyma 20 bin dolara cüzdan alıp instagram'da hava atacağına bir canımız, bir evladımız yaşasın." Özben Önal'ın instagram'da kısa sürede yayılan mesajı üzerine gözler Ilıcalı çiftine çevrildi...
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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