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14 şubat armağanı

14 şubat armağanı
Yalın, merakla beklenen Sevgililer Günü single'ının kaydını önceki gün gerçekleştirdi. Ünlü sanatçı, kayıt için Vodafone FreeZone Stüdyo'ya girdi. Burada profesyonel kayıt yapan ilk isim olan sevilen popçu, hayranlarının heyecanla beklediği şarkısını 13 Şubat'ta görücüye çıkaracak.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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