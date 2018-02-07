Serdar bana karışamaz

Popçu Serdar Ortaç'ınİrlandalı model eşi ChloeLoughnan, evde kimin patronolduğunu ilan etti. Önceki günBebek'te röportaj veren güzelmanken, "Dizi tekliflerigeliyor. Bu tekliflerigelecek yıl değerlendirmeyidüşünüyorum" dedi.
Eşinin oyunculukkonusunda ne düşündüğüsorulan Loughnan, "Serdarbana karışamaz" çıkışı yaptı.47 yaşındaki popçu, daha önce"Eşim her istediğini giyer"demişti.
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