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Serdar bana karışamaz

Serdar bana karışamaz
Popçu Serdar Ortaç'ın İrlandalı model eşi Chloe Loughnan, evde kimin patron olduğunu ilan etti. Önceki gün Bebek'te röportaj veren güzel manken, "Dizi teklifleri geliyor. Bu teklifleri gelecek yıl değerlendirmeyi düşünüyorum" dedi.


Eşinin oyunculuk konusunda ne düşündüğü sorulan Loughnan, "Serdar bana karışamaz" çıkışı yaptı. 47 yaşındaki popçu, daha önce "Eşim her istediğini giyer" demişti.


Aydın HAMZA
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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