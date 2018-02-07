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Romantik George

Romantik George
Bonkörlüğüyle bilinen George Clooney'nin, eşini 40. yaş günü için nereye götürdüğünün gizemi çözüldü. Dünyaca ünlü yıldız, geçtiğimiz gün ile özel jete atlayıp soluğu Los Angeles'taki 'Post Ranch Inn' isimli otelde aldı.


Okyanus kıyısındaki ultra lüks otelin gecelik konaklama ücretinin ise yaklaşık 5 bin dolar olduğu öğrenildi.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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