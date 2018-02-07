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Reklam ters tepti

Reklam ters tepti
Sosyal medyada reklam yapan ünlü isimlere Murat Boz da katıldı. Önceki akşam instagram'da kazağını aldığı mağazanın reklamını yapan Boz'u takipçileri topa tuttu. Pek çok kişi, "50 TL'lik kazağın reklamını yapmak senin gibi bir popçuya yakışmadı" diyerek ünlü şarkıcıyı eleştirdi.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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