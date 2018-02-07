Kurt gibi acıktı

Dünyacaünlü yıldızlarınilginç ve bir okadar da ürkütücüanlara imza attığıbir televizyonprogramının sonkonuğu NicoleKidman oldu. 50yaşındaki yıldız,şovda bir tabakdolusu kurtçuk yedi!
Uzakdoğu mutfağındasıkça tüketilen kurtçukları,yine bölgeye özgüçubuklarla yiyen NicoleKidman, ağızları açıktabıraktı. Kurtçuklar için"Tüylü birer fındık" gibiyorumu yapan Kidman,cesaretiyle de alkış topladı.
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