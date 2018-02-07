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Kurt gibi acıktı

Kurt gibi acıktı
Dünyaca ünlü yıldızların ilginç ve bir o kadar da ürkütücü anlara imza attığı bir televizyon programının son konuğu Nicole Kidman oldu. 50 yaşındaki yıldız, şovda bir tabak dolusu kurtçuk yedi!


Uzakdoğu mutfağında sıkça tüketilen kurtçukları, yine bölgeye özgü çubuklarla yiyen Nicole Kidman, ağızları açıkta bıraktı. Kurtçuklar için "Tüylü birer fındık" gibi yorumu yapan Kidman, cesaretiyle de alkış topladı.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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