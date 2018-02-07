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Yol Durumu
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İştahlı

İştahlı Uzay
Emre Altuğ, önceki gün oğulları Kuzey ve Uzay'la Trump Alışveriş Merkezi'ndeydi. Ünlü popçu, eski eşi Çağla Şıkel'den olan oğullarıyla hamburger keyfi yaptı. Hamburgerini iştahla yiyen , daha sonra elindeki dondurmayla objektiflere takıldı.


6 yaşındaki Uzay'ın yemeğe olan düşkünlüğü "İştahlı afacan" dedirtti.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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