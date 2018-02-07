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Hanımefendi diyemem !

Hanımefendi diyemem !
Demet Şener, İbrahim Kutluay'la boşandıktan sonra hedef tahtasına Edvina Sponza'yı koydu. Kutluay'dan geçtiğimiz ay boşanan Şener, önceki gün açtı ağzını yumdu gözünü.


Ünlü sunucu, Sponza için "Hanımefendi diyemeyeceğim! Diğer kadına karşı yargı süreci devam edecek" diyerek 500 bin TL'lik 'ikinci kadın' davasının peşini bırakmayacağını ima etti.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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