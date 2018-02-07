Hanımefendi diyemem !

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Ünlü sunucu, Sponza için "Hanımefendi diyemeyeceğim! Diğer kadına karşı yargı süreci devam edecek" diyerek 500 bin TL'lik 'ikinci kadın' davasının peşini bırakmayacağını ima etti.
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