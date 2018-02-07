Gözlüklü kamuflaj

; 21 / 6 16 / 4 16 / 0 3 / -13 15 / 0 15 / 4 14 / 2 23 / 12 3 / -10 15 / 5 19 / 8 18 / 0 18 / 0 15 / -1 7 / -3 16 / 1 12 / -2 5 / -5 13 / 1 17 / 1 19 / 4 14 / 4 13 / 1 13 / -1 18 / 6 16 / -1 18 / 4 11 / 1 13 / -3 12 / -1 5 / -8 14 / 2 16 / 3 12 / 8 12 / 0 10 / -2 18 / 7 13 / -1 15 / 0 15 / 5 17 / 9 18 / 7 18 / 2 16 / 1 5 / -9 13 / -1 13 / -1 14 / 2 13 / 2 15 / 1 17 / 7 17 / 5 16 / 3 15 / 1 13 / -1 17 / 6 14 / 7 19 / 10 14 / 5 11 / -1 13 / 1 16 / 1 12 / 8 22 / 4 12 / 7 19 / 4 13 / 8 15 / 5 11 / 6 11 / -2 18 / 7 14 / 4 11 / 3 13 / 2 12 / 7 13 / -1 15 / 2 6 / -3 17 / 5 12 / -1 14 / 4 Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Pınar Eliçe, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı, makyajsız yüzünü güneş gözlükleriyle kamufle etti. 46 yaşındaki sanatçı, gazetecileri gülümseyerek selamlayıp yürüyüşe devam etti.
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