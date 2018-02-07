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Eylül coşturdu

Eylül coşturdu
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, önceki akşam Nişantaşı Zilly'de DJ kabininde yaptığı şovla herkesi coşturdu. Öztürk, 'Avamel' isimli şarkısıyla da herkesten büyük beğeni topladı.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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