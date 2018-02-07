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Ayrılığın 'Kural'ı

Biten aşkların ardından uzaklara gitme kuralı bozulmadı. ’la 1 yıllık ilişkisi geçtiğimiz ay biten Sıla, soluğu hemen Kapadokya’da almıştı. Güzel popçu, şimdilerde ise çok uzaklarda Finlandiya’da...

Ayrılığın Kuralı
Başarılı oyuncu Ahmet Kural'la yaklaşık 1 yıllık aşkı geçtiğimiz ay son bulan Sıla, ayrılık acısı yaşayan birçok kişi gibi çareyi uzaklara gitmekte buldu. İlişkinin son günlerinde saçlarını kazıtıp ayrılık sinyalleri veren güzel şarkıcı, ayrıldıktan hemen sonra da soluğu Kapadokya'da almıştı. Birkaç gün Nevşehir'de tatil yapan Sıla, kafasını toplayıp 'a döndü. Ancak ayrılık sorularından bunalan şarkıcı, İstanbul'dan uzaklaşmak için yine yollara düştü. Sıla, önceki gün yakın dostlarıyla İstanbul'dan yaklaşık 3 bin 500 kilometre uzaklıktaki Finlandiya'ya uçtu. Ünlü popçu, muhteşem bir doğa olayı olan Kuzey Işıkları'nın gözlendiği Lapland'da adeta bir kış masalı yaşadı.


MANİDAR PAYLAŞIM
Kafasını toparlamak isteyen şarkıcı, önceki gün instagram'da manidar bir paylaşım yaptı. Popçu, uzaklara bakarken çekilen karesini paylaşıp ünlü dizi Dark'tan şu alıntıyla geçmişin hesabını yapar gibiydi: "Tanrım değiştiremeyeceklerimi kabullenmek için sabır, değiştirebileceklerimi değiştirebilmek için cesaret, farkı anlamak için akıl ver." Ünlü popçu, mesajına da "Kalbe açıklığı da ben iliştireyim buraya. Finlandiya'dan, mucizelerin uyanışından" notunu ekledi.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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