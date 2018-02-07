Ayrılığın 'Kural'ı

Biten aşkların ardından uzaklara gitme kuralı bozulmadı. Ahmet Kural’la 1 yıllık ilişkisi geçtiğimiz ay biten Sıla, soluğu hemen Kapadokya’da almıştı. Güzel popçu, şimdilerde ise çok uzaklarda Finlandiya’da...
Başarılı oyuncu Ahmet Kural'la yaklaşık 1 yıllık aşkı geçtiğimiz ay son bulan Sıla, ayrılık acısı yaşayanbirçok kişi gibi çareyiuzaklara gitmekte buldu. İlişkinin son günlerinde saçlarını kazıtıp ayrılıksinyalleri veren güzel şarkıcı, ayrıldıktanhemen sonra da soluğuKapadokya'da almıştı. Birkaç gün Nevşehir'de tatil yapan Sıla, kafasını toplayıp İstanbul'a döndü. Ancak ayrılık sorularından bunalan şarkıcı, İstanbul'dan uzaklaşmak içinyine yollara düştü. Sıla, önceki gün yakın dostlarıyla İstanbul'danyaklaşık 3 bin 500 kilometreuzaklıktaki Finlandiya'ya uçtu. Ünlü popçu, muhteşem bir doğa olayı olan Kuzey Işıkları'nıngözlendiği Lapland'da adeta bir kış masalı yaşadı.
MANİDAR PAYLAŞIM Kafasını toparlamak isteyen şarkıcı, önceki gün instagram'da manidar bir paylaşım yaptı. Popçu, uzaklara bakarken çekilen karesini paylaşıp ünlü diziDark'tan şu alıntıyla geçmişin hesabını yapar gibiydi: "Tanrımdeğiştiremeyeceklerimikabullenmek için sabır,değiştirebileceklerimideğiştirebilmek için cesaret,farkı anlamak için akıl ver." Ünlü popçu, mesajına da "Kalbe açıklığıda ben iliştireyim buraya.Finlandiya'dan, mucizelerinuyanışından" notunu ekledi.
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