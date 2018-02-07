Açılışa gelin

İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna, önceki akşam Bebek'teki yeni mekanını açtı. Tuna'yı 'Bebek 15' adlı restaurantın açılışında oğlu İdo ile müstakbel geliniYasemin Şefkatli yalnız bırakmadı.
Oğlunun ilişkisine onay veren Tuna, Şefkatli ile objektiflere mutluluk pozu verdi. Derya Hanım, daha sonra açılış için Tatlıses'in gönderdiği çiğköfteden yapılan pastayı alkışlar eşliğinde kesti.
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