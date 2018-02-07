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Açılışa gelin

Açılışa gelin
İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna, önceki akşam Bebek'teki yeni mekanını açtı. Tuna'yı 'Bebek 15' adlı restaurantın açılışında oğlu ile müstakbel gelini Yasemin Şefkatli yalnız bırakmadı.


Oğlunun ilişkisine onay veren Tuna, Şefkatli ile objektiflere mutluluk pozu verdi. Derya Hanım, daha sonra açılış için Tatlıses'in gönderdiği çiğköfteden yapılan pastayı alkışlar eşliğinde kesti.


Doğan SAVAŞ
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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