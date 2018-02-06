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Yorgun Gökçe

Yorgun Gökçe
Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Gökçe Bahadır, makyajsız haliyle şaşırttı. Başta çekilmek istemeyen Bahadır, daha sonra poz verdi. Set dışında makyaj yapmayan oyuncunun yorgunluğu ise yüzüne böyle yansımıştı...
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