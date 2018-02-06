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tükendi!

’ın konserlerinin bilet fiyatları 69 euro ile 119 euro arasında...

Tarkan tükendi!
Önümüzdeki ay Avrupa turnesine çıkacak olan Tarkan, geleneğini bozmadı. Konserlerine olan yoğun ilgiden dolayı her zaman ek konser veren ünlü sanatçının Düsseldorf'taki hayranları da biletleri kapıştı. , 7 Nisan'daki Düsseldorf konserine 8 Nisan'ı da ekledi. 31 Mart'taki Stuttgart konserinin biletleri de aylar öncesinden tükenen ünlü sanatçının turnesi 29 Mart Berlin konseriyle başlıyor.
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