Tarkan tükendi!

Önümüzdeki ay Avrupaturnesine çıkacak olan Tarkan,geleneğini bozmadı. Konserlerineolan yoğun ilgiden dolayı her zamanek konser veren ünlü sanatçınınDüsseldorf'taki hayranları dabiletleri kapıştı. Tarkan, 7 Nisan'dakiDüsseldorf konserine 8 Nisan'ıda ekledi. 31 Mart'taki Stuttgartkonserinin biletleri de aylar öncesindentükenen ünlü sanatçının Avrupa turnesi29 Mart Berlin konseriyle başlıyor.
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