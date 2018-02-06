Parti golü!

Paris Saint German'e 222milyon euroya transfer olarak rekor kıran Neymar, önceki gün 26 yaşına girdi. Yıldız futbolcu, yeni yaşını kız arkadaşı BrunoMarguezine, takım arkadaşları ve pek çok ünlü isimle birlikte kutladı.
Erkeklerin smokin giyme zorunluluğu olduğu partiye, 200 konuk katıldı. Bu arada Neymar'la aynı gün doğan RealMadrid'in yıldızıRonaldo'nun gösterişli bir parti yapmaması "Neymar'dangösteriş golü" dedirtti!
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