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Parti golü!

Parti golü!
Paris Saint German'e 222 milyon euroya transfer olarak rekor kıran Neymar, önceki gün 26 yaşına girdi. Yıldız futbolcu, yeni yaşını kız arkadaşı Bruno Marguezine, takım arkadaşları ve pek çok ünlü isimle birlikte kutladı.


Erkeklerin smokin giyme zorunluluğu olduğu partiye, 200 konuk katıldı. Bu arada 'la aynı gün doğan Real Madrid'in yıldızı Ronaldo'nun gösterişli bir parti yapmaması "Neymar'dan gösteriş golü" dedirtti!
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