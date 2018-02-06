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Nesrin patladı

Nesrin patladı
Yıllar önce eğlence amaçlı verdiği bir röportajının önceki gün gündeme gelmesi Nesrin Cavadzade'yi kızdırdı. Cavadzade, şu sözleriyle isyan etti:
"Diva ya da baş döndürücü değilim. Tatmin edilmesi zor bir insan değilim. Güldük, eğlendik. Yeter. İroninin sınırlarını zorladığım komik cevaplarımdan geçen bunca zamana rağmen hâlâ haber devşiriliyor."
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