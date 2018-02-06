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Jestman Mesut

Arsenal İle tarihi bir sözleşmeye imza atan , kutlamayı nişanlısı ile İstanbul’da yaptı. Aşkına jestleriyle bilinen Özil, Four Seasons Hotel’in geceliği 100 bin TL ’lik süitini tuttu

Jestman Mesut
Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil'in, nişanlısı Amine Gülşe'ye yaptığı jestlerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde kulübüyle 3 yıllık sözleşme yenileyerek haftalık 350 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 850 bin TL) imza atan Özil, önceki akşam aşkıyla İstanbul'a geldi. Aldığı ücretle Arsenal tarihine geçen ünlü futbolcu, 'yle konaklamak için de Boğaz'daki Four Seasons Hotel'in en özel süitini tuttu.


Özil'in Boğaz'a nazır otelin 350 metrekarelik 'Atik Paşa Suit' isimli odası gecelik 29 bin dolar (yaklaşık 109 bin TL) ödediği öğrenildi. Boğaz'a karşı çektirdikleri fotoğraflara "Mutluluk sebebim" notu düşen çift, birbirlerine yeniden ilan-ı aşk etti. Bu arada yaz aylarında İsveç'te dünyaevine girecek olan çiftin düğünün İstanbul'daki ayağını Four Seasons Hotel'de gerçekleştirmek için yetkililerle görüşme yaptığı konuşuluyor...


GELİN KAMPTA
Düğünü için hazırlıklara son hızla devam eden 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, formunu korumak için sıkı bir diyet uyguluyor. Karbonhidratı ve şekeri kesen güzel oyuncu, haftanın 4 günü de düzenli olarak spor yapıyor.


Doğan SAVAŞ
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