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Hanımın çiftliği

Hanımın çiftliği
Eşi Tuğrul Odabaş sayesinde sahnelerden hipodromlara transfer olan Işın Karaca, atlarının bakımını ihmal etmiyor. Sık sık Bursa'nın Karacabey ilçesindeki harayı ziyaret eden ünlü şarkıcı, önceki gün de atlarıyla ilgilendi.



Türkiye Jokey Kulübü'ne kayıtlı 10 atı bulunan Karaca, bu sayının artacağının sinyalini verdi. Ünlü şarkıcı, "Bizim kısrakların doğum zamanı yaklaştı. Haralar gezildi. Bütün kızlarla öpüşüp koklaştık" dedi...
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