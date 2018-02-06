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Bir demet mutluluk

Bir demet mutluluk
İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra rahat bir nefes alan Demet Şener, önceki gün kızı İrem ve oğlu Ömer ile Zorlu AVM'deydi. Eski manken, çocuklarıyla alışverişe çıktığını söyledi. "Her şey yolunda çok şükür" diyen Şener, eski eşine açacağı yeni dava için ne zaman harekete geçeceği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
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