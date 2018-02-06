;
Yol Durumu
  1. Kardeş aşkı
  2. Türkiye hasreti bitti

Benim acım ne ki!

Benim acım ne ki!
Hande Yener, önceki akşam 'Selfy Whitefest 2018'de sahne aldı. Popçu, Unitravel ev sahipliğindeki konser öncesi nişanlısı Ümit Cem Şenol'la ayrılması sorulunca "Benim ayrılmamın ve üzüntümün önemi yok. Önemli olan vatan" dedi...
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar